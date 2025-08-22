++ Aktuell: Neue Informationen zum Täter von Völklingen von der Polizei ++

0
Polizisten sichern den Tatort in Völklingen. Foto: Gianni Gattus/dpa

VÖLKLINGEN. Der mutmaßliche Schütze, der einen Polizisten im Saarland getötet haben soll, ist laut Polizei 18 Jahre alt. Der Tatverdächtige stammt einem Sprecher zufolge aus dem Regionalverband Saarbrücken.

Er habe die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Weitere Angaben zur Identität und zum Motiv des Täters machte die Polizei am Morgen zunächst nicht.

Die Hintergründe würden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungsmaßnahmen beleuchtet, erklärte ein Sprecher. Der Polizist war am Donnerstagabend bei einem Einsatz in Völklingen nach einem Überfall auf eine Tankstelle erschossen worden. Der mutmaßliche Täter wurde verletzt und festgenommen. (Quelle: dpa)

Vorheriger Artikel++ Wochenend-Wetter in der Region: Mehr Wolken und weniger Sonne ++

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.