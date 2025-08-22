10-Jährige mit Messer schwer verletzt: Polizei fahndet weiter nach Tatverdächtigem (22)

Ein Mann soll eine Zehnjährige in Schallodenbach in der Nacht zum Donnerstag schwer mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei sucht am Freitag weiter nach dem 22-Jährigen.

SCHALLODENBACH. Nach einem Messerangriff auf ein zehnjähriges Mädchen in Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) fahndet die Polizei weiterhin nach einem 22-jährigen Tatverdächtigen. Beamtinnen und Beamten seien bis in die späten Abendstunden mehr als 50 Hinweisen nachgegangen, berichtete ein Sprecher der westpfälzischen Polizei.

Auch in der Nacht zum Freitag seien die Maßnahmen fortgesetzt worden. Bislang hätten sich jedoch keine konkreten Anhaltspunkte auf den Aufenthaltsort des Mannes ergeben.

Der Mann soll das Kind in der Nacht zu Donnerstag mit dem Messer schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt haben. Gegen ihn werde nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Nach dem Angriff sei die Zehnjährige ins Krankenhaus gebracht worden. Das Opfer und der mutmaßliche Täter seien miteinander verwandt.

Nach der Tat sei der 22-Jährige geflüchtet. Am Donnerstag war zunächst im nahe gelegenen Otterberg ein Mann festgenommen worden, auf welchen die Beschreibung des Flüchtigen passte – bei ihm habe es sich jedoch nicht um den Tatverdächtigen gehandelt, sagte ein Sprecher der Polizei später.

Die Suche nach dem Flüchtigen konzentriert sich nach Angaben der Polizei aktuell weiterhin auf den Bereich der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen gehe die Polizei nicht mehr davon aus, dass von dem 22-Jährigen eine Gefahr für andere Personen ausgehe, hieß es am Morgen. Dennoch bat die Polizei Bürgerinnen und Bürger, wachsam zu bleiben und Verdächtiges zu melden. (Quelle: dpa)