++ Mädchen (10) mit Messer schwer verletzt: Festgenommener ist nicht Gesuchter ++

SCHALLODENBACH – Nach einem Messerangriff auf ein zehnjähriges Mädchen im rheinland-pfälzischen Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) fahndet die Polizei weiter nach einem 22-jährigen Verdächtigen.

Den Falschen festgenommen

Am Donnerstag war zunächst im nahe gelegenen Otterberg ein Mann festgenommen worden, auf den die Beschreibung des Flüchtigen passte. Dies sei jedoch nicht der Gesuchte gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Der 22-Jährige steht unter Verdacht, das Kind in der Nacht zum Donnerstag mit dem Messer schwer verletzt zu haben.

Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Laut Polizei wurde das Kind nicht lebensbedrohlich verletzt. Das Opfer und der mutmaßliche Täter sollen miteinander verwandt sein. Nach Angaben des Polizeisprechers soll die Suche auch in der Nacht zum Freitag weitergehen.