Nach Sexualdelikt im Nells-Park Trier: Wer ist der festgenommene Tatverdächtige?

TRIER. Nach dem mutmaßlichen Sexualdelikt im Nells-Park Trier Anfang vergangener Woche gibt es nun neue Informationen zum festgenommenen Tatverdächtigen. Wie die Polizei auf Lokalo-Anfrage mitteilte, handelt es sich um einen 30-jährigen Mann mit somalischer Staatsangehörigkeit, der in Trier lebt.

Der Vorfall im Nells-Park

Am Dienstag, 12. August 2025, war es im Nells-Park zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt gekommen. Herbeieilende Zeugen hatten den Tatverdächtigen schließlich von weiteren Handlungen abgehalten und sofort die Polizei verständigt. Die Staatsanwaltschaft Trier leitete umgehend Ermittlungen ein, ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann wurde am 19. August festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Herkunft und Wohnsitz des Verdächtigen

Nach Angaben der Polizei besitzt der 30-Jährige die somalische Staatsangehörigkeit. Zudem bestätigten die Ermittler, dass er seinen Wohnsitz in Trier hat. Konkretere Angaben zum Aufenthaltsort werden zum Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht veröffentlicht.

Vorstrafen oder polizeibekannte Vorfälle

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Mann bislang in Trier polizeilich wegen des Verdachts einer einfachen Körperverletzung in Erscheinung getreten. Weitere oder schwerwiegendere Vorstrafen sind nach aktuellem Stand nicht bekannt.

Ermittlungen dauern an

Die Staatsanwaltschaft Trier betont, dass die Ermittlungen weiterhin andauern. Insbesondere sollen die genauen Umstände der Tat sowie mögliche Hintergründe umfassend aufgeklärt werden. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Tatverdächtigen die Unschuldsvermutung.