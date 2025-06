Prozess in Trier: Krankenhaus-Mitarbeiterin wegen OP-Termin bedroht

TRIER. Am 30. Juni 2025 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Nötigung durch Bedrohung einer Krankenhausmitarbeiterin wegen eines OP-Termins.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 42-jährigen Angeklagten aus Trier zur Last, im Dezember 2024 eine Mitarbeiterin des Brüderkrankenhauses in Trier bedroht zu haben, ihr eine Pistole an den Kopf zu halten, um einen kurzfristigen OP-Termin zu bekommen. Zuvor soll er einen bereits vereinbarten Termin für die Operation nicht wahrgenommen haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)