Kind mit Messer schwer verletzt: Polizei fahndet nach 22-Jährigem

SCHALLODENBACH – Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach einem 22 Jahre alten Mann aus Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern).

Er soll versucht haben, ein zehnjähriges Mädchen mit einem Messer zu töten. Laut Polizei wurde das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die beiden sollen miteinander verwandt sein.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Nach der Tat flüchtete der 22-Jährige. Laut Polizei ist der Mann ungefähr 1,77 Meter groß und schlank. Er trage seine langen blonden Haare zu einem Zopf gebunden.

Bekleidet sei er mit einem blauen T-Shirt und einer beigen kurzen Hose.

Vermutlich ist der 22-Jährige mit grauen Crocs oder barfuß unterwegs. Er hat eine alte Schnittverletzung am rechten Arm.

Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren, wie ein Sprecher berichtete. Die örtlichen Polizeien würden von Kräften der Bereitschaftspolizei sowie des Spezialeinsatzkommandos (SEK) verstärkt.

Hubschrauber und Spürhunde im Einsatz

Zudem seien Hubschrauber, Drohnen und Personenspürhunde im Einsatz. Die Beamten durchsuchen Waldgebiete, zum Teil seien Straßen gesperrt. Im Wohnhaus des mutmaßlichen Täters würden aktuell noch Spuren gesichert.

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger um Vorsicht. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde und von ihm eine Gefahr ausgehe.