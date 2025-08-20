Trier: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt im Nells-Park festgenommen

Trier. Nach dem mutmaßlichen Sexualdelikt im Nells-Park in Trier am 12. August 2025 gibt es nun eine entscheidende Wende: Der Tatverdächtige wurde am frühen Morgen des 19. August von Einsatzkräften der Polizei festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Trier mit.

Passanten verhinderten Schlimmeres

Wie bereits berichtet, war es am Dienstagabend (12. August) in dem beliebten Trierer Park zu einem Übergriff gekommen. Nur durch das beherzte Eingreifen von Zeugen, die herbeieilten und den Täter von weiteren Tathandlungen abhalten konnten, wurde Schlimmeres verhindert.

30-Jähriger in Haft

Gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen hatte das Amtsgericht Trier bereits zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet. Nach seiner Festnahme wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ermittlungen laufen weiter

Die Polizei Trier und die Staatsanwaltschaft führen die Ermittlungen zum Tathergang weiter. Dabei geht es sowohl um die genauen Abläufe im Nells-Park als auch um die Hintergründe des Tatverdächtigen. Weitere Informationen sollen im Verlauf der Untersuchungen bekannt gegeben werden.