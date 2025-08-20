SPEICHER. Am Samstag, 23. August 2025, verwandelt sich der Speicherer Marktplatz in ein buntes Zentrum der Begegnung und Bewegung. Unter dem Motto „Inklusion in Sport und Bewegung“ lädt die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ gemeinsam mit zahlreichen Partnern zum großen Inklusionstag 2025 ein.

📍 Ort: Marktplatz Speicher

🕚 Zeit: 11:00 – 16:00 Uhr

🎟️ Eintritt frei – Mitmachen ausdrücklich erwünscht!

Ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion

Der Aktionstag steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin a. D. Malu Dreyer und setzt ein klares Zeichen: Sport und Bewegung sind für alle da – unabhängig von Alter, körperlichen Voraussetzungen oder Einschränkungen.

Den feierlichen Auftakt gestalten um 11 Uhr Stadtbürgermeisterin Birthe Thomsen, Landrat Andreas Kruppert und LSB-Präsident Rudolf Storck. Für die richtige Stimmung sorgt die inklusive Band „Lisbeth Singers“ vom Kloster Ebernach. Gleich danach begeistert die integrative Tanzgruppe „Dancing Queens and Kings“ vom Verein Lichtblick Bitburg e. V. das Publikum.

Ein Mitmachprogramm für Groß und Klein

Von 11:45 bis 16:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher an zahlreichen Dauerangeboten teilnehmen – darunter:

Rollstuhlbasketball mit den Doneck Dolphins Trier

Tischtennis & Parkinson-TT mit der SSG Kernscheid

Leichtathletik zum Kennenlernen mit dem SV „Eifelland“ Orenhofen

Tandem- und Rollstuhlfahrräder zum Ausprobieren

Swiss-Trac Rollstuhlzuggeräte für echte Mobilitätserlebnisse

Demenzparcours & Bewegungsübungen mit dem Demenznetzwerk Bitburg-Prüm

Bewegungsstationen der regionalen Bewegungsmanager:innen

Dazu gibt es ein buntes Show- und Mitmachprogramm mit Musik, Wanderungen, Kreistanz, Rikscha-Fahrten, Cornhole, Boule, Trommelspaß für Senioren und sogar einem Mini-Sportabzeichen für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Information und Austausch

Neben sportlichen Angeboten warten Infostände auf die Besucher – etwa von Lebenshilfe Trier-Saarburg e. V., Behindertenbeiräten, dem Verein Lichtblick Bitburg e. V. oder der Familie Ludwig Trier, die über unsichtbare Behinderungen informiert.

So entsteht ein Ort der Begegnung, der Bewegung und der Teilhabe für alle.

Fazit: Ein Tag zum Mitmachen und Mitfeiern 🎉

Der Inklusionstag in Speicher zeigt eindrucksvoll, wie Sport Brücken baut und Gemeinschaft stärkt. Ganz nach dem Motto: „Gemeinsam bewegen – miteinander erleben“.

👉 Einfach vorbeikommen, mitmachen, staunen – und ein Zeichen für gelebte Inklusion setzen!