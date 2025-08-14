TRIER: Sexualdelikt im Nells Park Trier – Passanten verhindern weitere Handlungen

TRIER – Am Dienstagabend, den 12. August 2025, kam es gegen 20 Uhr im Nells Park in Trier zu einem Sexualdelikt. Der Vorfall wurde von Passanten beobachtet, die der betroffenen Frau zur Hilfe eilten und den Täter von weiteren Handlungen abhielten.

Tatverdächtiger auf freiem Fuß

Obwohl das Delikt erst am Folgetag bei der Polizei angezeigt wurde, konnten die Personalien der Geschädigten, der Zeugen sowie des Tatverdächtigen ermittelt werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen jedoch unbekannt. Die Kriminalpolizei Trier führt daher weiterhin Ermittlungen zum Tatgeschehen und zum Verbleib des mutmaßlichen Täters durch.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 983 43390 zu melden.