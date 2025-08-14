Cool Summer Mainz: Klimatisierte Hotelzimmer für Mainzer bei Hitze ab 33 Grad

Mainz – Tropische Nächte, schlaflose Stunden? In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gibt es in diesem Sommer eine erfrischende Lösung: Die Aktion „Cool Summer Mainz“ sorgt dafür, dass Mainzerinnen und Mainzer bei Hitzetagen über 33 Grad in ausgewählten Hotels günstig übernachten und so der brütenden Wärme entkommen können.

Klimatisierte Zimmer zum Sonderpreis

Fünf Mainzer Hotels beteiligen sich aktuell an der Aktion, die erstmals in diesem Sommer von Mainzplus Citymarketing ins Leben gerufen wurde. Sobald der Deutsche Wetterdienst Temperaturen von mehr als 33 Grad vorhersagt, bieten die Partnerhäuser Einzel- oder Doppelzimmer für 50 Euro pro Nacht inklusive Frühstück an – buchbar von Sonntag bis Donnerstag. Mehr News aus Rheinland-Pfalz

„Wir möchten gezielt Menschen unterstützen, die in ihren eigenen vier Wänden stark unter der Hitze leiden – etwa Dachgeschoss-Bewohner, die nachts kaum schlafen können“, erklärt Marc André Glöckner, Geschäftsführer von Mainzplus Citymarketing.

Nur für Einheimische – und streng limitiert

Das Angebot gilt ausschließlich für Mainzerinnen und Mainzer mit festem Wohnsitz in der Stadt. An heißen Tagen fragt Mainzplus die verfügbaren Kontingente bei den teilnehmenden Hotels ab und stellt diese über das hauseigene Buchungsportal bereit.

Die Resonanz ist laut Glöckner bereits „sehr groß“. Ursprünglich ist die Aktion bis September geplant – doch angesichts der Nachfrage könnte sie im nächsten Sommer eine Fortsetzung finden.

Warum ausgerechnet 33 Grad?

Die Wahl der Temperaturgrenze hat in Mainz einen augenzwinkernden Hintergrund: „Die 11 ist die närrische Zahl – und dreimal 11 ergibt eben 33“, so Glöckner. Ein typischer Mainzer Schmunzler inmitten eines ernst gemeinten Hitzeschutz-Angebots.

Wer also in diesen Tagen im Schatten des Doms keinen kühlen Platz findet, hat jetzt eine klimatisierte Alternative – und das zu einem Preis, der nicht ins Schwitzen bringt.