++ Schwülheißes Wetter in der Region – Gewitter und z.T. extreme Hitze ++

Es bleibt schwülheiß - bis Gewitter die teilweise extreme Hitze ablösen.

OFFENBACH. Das Sommerwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland hält an. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte (DWD), werden heute erneut Höchsttemperaturen zwischen 32 und 38 Grad erwartet. Dazu bleibt es zunächst sonnig.

Im Tagesverlauf ziehen dann vor allem im Bergland vereinzelt starke Gewitter auf. Diese sind bei 17 bis 23 Grad auch in der Nacht noch möglich.

Am Freitag bleibt es ähnlich. Nach anfänglich sonnigem Wetter und 29 bis 36 Grad können einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen aufziehen. In der Nacht kühlt es dann auf 15 bis 21 Grad ab. Am Samstag bleibt es bei 24 bis 32 Grad sonnig und trocken. (Quelle: dpa)