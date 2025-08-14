RLP: Brutaler Raubüberfall auf Bank – Fall bei «Aktenzeichen XY… ungelöst»

Eine Projektion des Logos von «Aktenzeichen XY ...ungelöst» ist an einer Glasscheibe zu sehen. Foto: picture alliance/Matthias Balk/dpa/Illustration

HÖHR-GRENZHAUSEN – Wer ist der Mann, der im Januar 2024 eine Bankfiliale in Höhr-Grenzhausen bei Koblenz überfallen hat?

Diese Frage versucht die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» am kommenden Mittwoch (20. August) zu klären.

Bei der Live-Sendung mit Moderator Rudi Cerne soll es um den Überfall am 4. Januar 2024 gehen. Ein maskierter Mann mit Pistole soll damals eine Angestellte überwältigt und mit Kabelbindern gefesselt haben. Außerdem sei er ihr mit voller Wucht auf den Fuß getreten. Eine zweite Angestellte habe er ebenfalls in seine Gewalt gebracht. Der Mann soll sie gezwungen haben, den Tagesgeldtresor zu öffnen und sei mit dem Geld geflohen.

