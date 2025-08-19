Effizient und umweltfreundlich: Campingplatz in Erden mit neuer LED-Beleuchtung

Begutachten die neuen LED-Leuchten auf dem Campingplatz in Erden (v. l.): Michael Orio (Ratsmitglied), Dirk Hausmann und Nadine Hausmann (Pächter und Pächterin Campingplatz), Ortsbürgermeister Wolfgang Faber sowie Westenergie-Regionalmanager Marco Felten. Foto: Jonas Reiermann

ERDEN. Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Erden hat Westenergie die Beleuchtung auf dem Campingplatz am Moselufer 1 modernisiert. Insgesamt sorgen sieben neue LED-Leuchten für eine effiziente und umweltfreundliche Beleuchtung. Mit dieser Maßnahme leistet die Gemeinde einen weiteren Beitrag zur Umstellung auf energiesparende LED-Technik.

Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von bis zu 60 Prozent der bisherigen Energiekosten. Zusätzlich reduziert der Einsatz der modernen Beleuchtung erheblich den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid.

Ortsbürgermeister Wolfgang Faber betonte: „Mit der modernen Beleuchtung auf dem Campingplatz investieren wir in eine zukunftsfähige Lösung, die sowohl der Gemeinde als auch der Umwelt zugutekommt. Damit treiben wir unsere kommunalen Energie- und Klimaziele weiter voran.

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten fügte hinzu: „Als Westenergie unterstützen wir die Kommunen bei der Umsetzung energieeffizienter Projekte. Mit der neuen LED-Beleuchtung schaffen wir insbesondere mehr Sicherheit auf dem Campingplatz.“ (Quelle: Westenergie AG)

