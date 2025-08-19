Vom Flixbus in die Zelle: Grenzkontrollen bringen Drogendealer und Diebe hinter Gitter!

Saarbrücken. Erfolgreiche Einsätze der Bundespolizei: In den vergangenen Tagen konnten Beamte in Saarbrücken und an den Landesgrenzen gleich mehrere per Haftbefehl gesuchte Personen festnehmen. Sowohl im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen als auch bei Kontrollen am Hauptbahnhof Saarbrücken gingen den Einsatzkräften Männer ins Netz, die teils erhebliche Straftaten begangen hatten.

Geldbörse abholen – im Gefängnis gelandet

Am Montagabend (18. August, 18:10 Uhr) erschien ein 65-jähriger Deutscher auf der Dienststelle im Saarbrücker Hauptbahnhof, um seinen verlorenen Geldbeutel abzuholen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab jedoch einen Haftbefehl. Der Mann war zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen oder zur Zahlung von 40 Tagessätzen à 30 Euro verurteilt worden. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Festnahmen im Rahmen der Grenzkontrollen

Bereits am Donnerstag (14. August) kam es im Zuge der Grenzkontrollen zu mehreren Festnahmen:

Luxemburg-Flixbus-Fahrgast (53) : Gegen ihn lag ein Europäischer Haftbefehl wegen Betäubungsmitteldelikten vor. Er wurde nach richterlicher Entscheidung in eine JVA eingeliefert.

41-jähriger Türke : Bei seiner Einreise aus Luxemburg stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Er zahlte die Strafe und blieb auf freiem Fuß.

49-jähriger Rumäne: Am Grenzübergang Saarbrücken-Goldene Bremm kontrollierten Beamte einen Mann, der wegen Nötigung gesucht wurde. Auch er konnte durch Zahlung der Geldstrafe einer Haftstrafe entgehen.

Weiterer Haftbefehl im Hauptbahnhof Saarbrücken

Am Freitagmorgen (15. August, 08:15 Uhr) kontrollierte die Bundespolizei im Hauptbahnhof Saarbrücken einen 32-jährigen Italiener. Die Überprüfung ergab einen Haftbefehl wegen Diebstahls. Er wurde zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt und direkt in eine JVA gebracht.

Bundespolizei betont Bedeutung der Kontrollen

Mit den Festnahmen der vergangenen Tage habe die Bundespolizei einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Grenzregion geleistet, so ein Sprecher. Die Wiedereinführung der Grenzkontrollen trage maßgeblich dazu bei, gesuchte Straftäter aus dem Verkehr zu ziehen.