Nach Todesfällen in Frankreich: Globus ruft Camembert zurück – auch deutsche Märkte betroffen

Mainz/Saarland. Nach mehreren Listeriose-Fällen in Frankreich und zwei Todesfällen ruft nun auch die Handelskette Globus einen in Deutschland verkauften Käse zurück. Betroffen ist ein Camembert, der in mehreren Bundesländern – darunter Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen – verkauft wurde.

Listeriose-Fälle sorgen für Alarmstimmung

Wie das französische Landwirtschaftsministerium mitteilte, wurden 21 Infektionen mit Listerien nachgewiesen. Zwei Menschen starben, die Erkrankten waren zwischen 34 und 95 Jahre alt. Der Verdacht richtet sich gegen Weichkäse des französischen Produzenten S.E. Chavegrand („Laiterie de Verneuil“).

Infolge des Rückrufs des französischen Herstellers zog nun auch Globus Markthallen Holding GmbH (St. Wendel) nach:

„Es besteht der Verdacht, dass der Camembert mit Listerien kontaminiert ist. Wir raten dringend vom Verzehr ab“, teilte das Unternehmen mit.

Diese Globus-Produkte sind betroffen

Globus-Camembert 45 % Fett i. Tr.

250 Gramm

Mindesthaltbarkeitsdaten: 11.08.2025 / 02.08.2025 / 26.07.2025 / 18.07.2025

EAN: 4304218429797

Hergestellt in Frankreich

Der Käse wurde bundesweit in zwölf Bundesländern verkauft. Kundinnen und Kunden können die Ware in allen Globus-Märkten zurückgeben, der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Weitere Käsesorten betroffen – auch bei Rewe

Neben dem Globus-Camembert sind nach Angaben des Portals Lebensmittelwarnung.de noch weitere Sorten aus dem Haus Chavegrand im Umlauf:

Le Camembert que je préfère (250 g, MHD 11.8. / 25.8.2025)

Camembert de caractère Vieux Porche (250 g, mehrere MHD im August 2025)

Bûchette de Chèvre Vieux Porche (200 g, MHD 13.8. / 20.8.2025)

Mindestens zwei dieser Produkte (Le Camembert que je préfère und Camembert de caractère Vieux Porche) wurden auch in Rewe-Märkten in Deutschland verkauft. Betroffen sind u. a. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland.

Was ist Listeriose?

Listeriose ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht wird. Symptome reichen von grippeähnlichen Beschwerden und Magen-Darm-Störungen bis hin zu schweren Krankheitsverläufen. Besonders gefährdet sind Schwangere, Kleinkinder, Senioren sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Fazit

Kundinnen und Kunden, die den betroffenen Käse gekauft haben, sollten ihn nicht verzehren, sondern zurückbringen. Aufgrund der Schwere möglicher Erkrankungen gilt höchste Vorsicht.