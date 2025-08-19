RLP: Rollerfahrerin (48) verliert Kontrolle und knallt gegen Felswand – schwerverletzt

0
Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

KIRCHWALD. Am 18.8.2025 befuhr gegen 18.10 Uhr eine 48-jährige Fahrzeugführerin mit einem Motorroller die L10 aus Richtung Bürresheimer Schloß kommend in Fahrtrichtung Kirchwald. Im Bereich einer Linkskurve verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit der dortigen Felswand kollidierte.

Die Frau erlitt bei dem Unfallhergang schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Ein Notarzt und das DRK waren vor Ort und brachten die Verletzte in ein Krankenhaus nach Koblenz. Der nicht mehr fahrbreite Rolle wurde durch Angehörige geborgen. (Quelle: Polizeidirektion Mayen)

