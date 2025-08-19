Luxemburg: Diebstahl mit Gewalt durch drei Täter und Alkoholfahrt in der Nacht

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Montag und die zurückliegende Nacht einen gewaltsamen Diebstahl in Luxemburg-Stadt sowie eine Alkoholfahrt in Rodange.

Am Abend des 18.8.2025 wurde ein Überfall in Höhe der Rue du Fossé in der Oberstadt gemeldet. Ersten Informationen nach ging das Opfer von der Place du Théâtre in die Rue du Fossé, als drei Personen sich ihm näherten und ihm eine Tüte aus der Hand entrissen und flüchteten. Eine Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Route de Longwy in Rodange in der Nacht zum 19.8.2025 konnten Polizeibeamte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei einem Fahrer feststellen. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)