++ Region: Sommer legt Pause ein – Regen und kühlere Temperaturen ++

Heute wird der vorläufig letzte Sommertag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet. Ab Mittwoch zieht dann Regen auf und es kühlt ab.

OFFENBACH/MAINZ/SAARBRÜCKEN. Nach warmem und sonnigem Wetter wird es ab Mitte der Woche kühler in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bleibt es am Dienstag bei 26 bis 32 Grad freundlich. In der Nacht kühlt es auf 13 bis 18 Grad ab.

Am Mittwoch wird es dann weitestgehend bewölkt. Dazu zieht gebietsweise Regen auf, in der Südpfalz kann es gewittrig werden, wie die Wetterexperten mitteilten. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad. Auch am Donnerstag bedecken Wolken den Himmel und es kommt bei 19 bis 25 Grad zu Regenfällen, vor allem im Westen. Am Freitag kühlt es weiter ab. (Quelle: dpa)