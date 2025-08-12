Schockmoment in Reinsfeld: Pkw rammt zwei Frauen beim Abbiegen!

REINSFELD – Am heutigen Dienstag, 12. August 2025, ereignete sich gegen 18.24 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Reinsfeld ein Verkehrsunfall. Zwei Fußgängerinnen wurden dabei verletzt.

Kollision beim Abbiegevorgang

Ein Pkw befuhr die Hunsrückstraße aus Richtung B 407 und bog nach links in die Renusstraße ab. Dabei kam es zur Kollision mit den beiden Fußgängerinnen, die zu diesem Zeitpunkt die Renusstraße querten. Die verletzten Personen wurden im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Renusstraße kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Hermeskeil.