Biker bei Unfall auf A60 schwer verletzt – Vollsperrung der Autobahn

Ein 58-Jähriger verliert beim Überholen eines Autos die Kontrolle über sein Motorrad. Es kommt zum Unfall, bei dem der Mann schwer verletzt wird.

HEIDENHEIM/MAINZ – Bei einem Unfall am Autobahndreieck Mainz ist ein 58-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war der Mann am späten Nachmittag auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen unterwegs und überholte ein Auto, das auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Danach sei er knapp vor dem Auto rechts eingeschert, habe die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gegen die seitliche Schutzplanke gefahren.

Der Motorradfahrer zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die A60 musste während der Unfallaufnahme für rund eine halbe Stunde in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Zeugen des Unfalls wurden gebeten, sich bei der Polizei Heidesheim zu melden.