Trier: Bauarbeiten am Leitungsnetz – Engpass in der Zurmaiener Straße

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, kommt es vom 18. bis 29. August 2025 wegen Arbeiten am Leitungsnetz zu Einschränkungen in der Zurmaiener Straße, auf Höhe von Hausnummer 105, Holiday Inn.

Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte gegliedert:

Im ersten Abschnitt von Montag, 18. August, bis Freitag, 22. August, fallen die linken Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen weg. Der Verkehr kann – bis auf Großraum- und Schwerlast-Transporte – einspurig an der Baustelle vorbeifahren.

Da die maximale Durchfahrtsbreite der Fahrspur jedoch auf 3 Meter begrenzt ist, können im genannten Zeitraum keine genehmigungspflichtigen Großraum- und Schwerlast-Transporte mit Breiten über 3 Meter durchgeführt werden. Im Falle von unvorhersehbaren oder zwingend notwendigen Transporten ist mit der städtischen Straßenverkehrsbehörde in Kontakt zu treten ([email protected]). Der Fußgänger- und Fahrradverkehr wird vor Ort auf kurzem Wege umgeleitet.

Im zweiten Bauabschnitt von Montag, 25. August, bis Freitag, 29. August 2025, finden die Arbeiten ausschließlich im Bereich des Gehwegs statt. Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Fragen unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.