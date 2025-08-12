++ Update: Lastwagen in Baustelle umgekippt – A65 noch für Stunden gesperrt ++

ROHRBACH – Die Autobahn 65 ist nach einem Lastwagen-Unfall in Höhe Rohrbach (Landkreis Südliche Weinstraße) in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer am Vormittag mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und kollidierte mit einer Baustellenbegrenzung. Dadurch schaukelte sich der mit leeren Flaschen beladene Lkw immer mehr auf und kippte schließlich auf die linke Seite, so die Polizei. Den Angaben zufolge wurde der Fahrer dabei leicht verletzt.

Durch den Unfall seien beide Fahrtrichtungen blockiert worden. Da auch Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug liefen, habe zudem das angrenzende Erdreich ausgebaggert werden müssen, heißt es. Auch am Abend dauerte die Bergung an, diese gestalte sich schwieriger, als zunächst angenommen, die Arbeiten müssten voraussichtlich noch bis zum späteren Abend fortgesetzt werden, sagte ein Polizeisprecher. Der Verkehr werde weiträumig umgeleitet. Zwischenzeitlich sei es auf den Umleitungsstrecken zu Staus gekommen, das habe sich aber bis zum Abend normalisiert.