Unglaublicher Alkoholwert! Polizei stoppt riskante Fahrt an Tankstelle

Rheinböllen – Am frühen Samstagmorgen kam es auf dem ARAL Autohof in Rheinböllen zu einem Vorfall, der selbst erfahrene Polizeibeamte staunen ließ. Gegen 06:00 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der stark alkoholisiert mit seinem Auto vorgefahren war – und offenbar wieder losfahren wollte.

Dank der schnellen Reaktion der Zeugen konnte der 29-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen unglaublichen Wert von 3,07 Promille – fast das Sechsfache der erlaubten 0,5-Promille-Grenze.

Als wäre das nicht genug, stellte sich bei der Überprüfung heraus: Der Mann besitzt gar keinen Führerschein. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Die Polizei lobte das beherzte Eingreifen der Zeugen – denn ein derart betrunkener Fahrer stelle eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar.