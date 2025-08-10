Unglaublicher Alkoholwert! Polizei stoppt riskante Fahrt an Tankstelle

0
Foto: Marcus Brandt / dpa / Symbolbild

Rheinböllen – Am frühen Samstagmorgen kam es auf dem ARAL Autohof in Rheinböllen zu einem Vorfall, der selbst erfahrene Polizeibeamte staunen ließ. Gegen 06:00 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der stark alkoholisiert mit seinem Auto vorgefahren war – und offenbar wieder losfahren wollte.

Dank der schnellen Reaktion der Zeugen konnte der 29-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen unglaublichen Wert von 3,07 Promille – fast das Sechsfache der erlaubten 0,5-Promille-Grenze.

Als wäre das nicht genug, stellte sich bei der Überprüfung heraus: Der Mann besitzt gar keinen Führerschein. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Die Polizei lobte das beherzte Eingreifen der Zeugen – denn ein derart betrunkener Fahrer stelle eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar.

Vorheriger ArtikelGänsefamilie stoppt Verkehr: Polizei jagt Küken mit Kescher auf der Autobahn

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.