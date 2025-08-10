Mit 2,3 Promille: Per Haftbefehl gesuchter Mann verursacht Fahrradunfall

GRÜNSTADT – Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat betrunken einen Fahrradunfall verursacht. Wie die Polizei mitteile, war der 40-Jährige mit seinem Rad in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) unterwegs, als er von der Fahrbahn auf einen Radweg auf dem Gehweg wechseln wollte.

Dabei habe der das Gleichgewicht verloren und sei gefallen. «Infolge des Sturzes erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzung im Gesicht und im Nacken. Der 40-Jährige wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in eines der umliegenden Krankenhäuser verbracht», erklärten die Beamten.

Ein Atemalkoholtest während er Unfallaufnahme am Samstag ergab laut den Angaben einen Wert von 2,34 Promille. Gegen den 40-Jährigen wurde demnach ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Eine Blutprobe sei angeordnet und im Krankenhaus entnommen worden. Das Fahrrad, an dem ein Schaden von rund 500 Euro entstanden sei, sei präventiv sichergestellt worden.

Laut der Polizei wurde zudem festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen den 40-jährigen Fahrradfahrer bestand. Die Vollstreckung konnte er durch die Zahlung der Geldstrafe abwenden.