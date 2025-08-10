Gänsefamilie stoppt Verkehr: Polizei jagt Küken mit Kescher auf der Autobahn

HOCKENHEIM. Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Wochenende für Aufsehen und eine Sperrung der A6 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gesorgt: Eine Gänsefamilie – zwei ausgewachsene Tiere und mehrere Küken – spazierte seelenruhig über die Fahrbahn und brachte den Verkehr zeitweise zum Erliegen.

Mehrere besorgte Autofahrer alarmierten die Polizei, nachdem sie die Tiere auf der Autobahn gesichtet hatten. Die Beamten rückten aus und versuchten, die Gänse einzufangen – doch die erwachsenen Tiere machten es den Ordnungshütern nicht leicht: Immer wieder flatterten sie davon, teilweise sogar auf die Gegenfahrbahn.

Wie der SWR berichtet, gelang es den Polizisten erst mithilfe eines Keschers, die Küken zu sichern. Diese wurden anschließend auf die andere Straßenseite gebracht, wo ihre Eltern bereits warteten.

Kurze Zeit später dann die traurige Nachricht: Eine erwachsene Gans wurde tot auf der Fahrbahn gefunden. Ob es sich um eines der Elterntiere handelt, ist bislang nicht bestätigt.

Die Polizei appelliert an Autofahrer, bei Sichtung von Tieren auf der Fahrbahn sofort die Leitstelle zu informieren – und auf keinen Fall selbst einfangen zu wollen.