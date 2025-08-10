KRÖV. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09. auf 10. August 2025) sind bislang unbekannte Täter in das Freibad Kröv eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zum Gelände und verursachten dabei erheblichen Sachschaden.

Hoher Schaden, geringe Beute

Nach ersten Ermittlungen hatten es die Täter auf den Kiosk des Freibads abgesehen. Obwohl der Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich liegt, fiel die Beute überraschend gering aus: Entwendet wurde lediglich Diebesgut im unteren zweistelligen Wert.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schwimmbads beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bernkastel-Kues entgegen.