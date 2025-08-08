Unkontrolliert durch Eifeldorf – Rollender Linienbus beschädigt Autos, Mauern und Zäune!

PREIST. Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Preist, Eifelkreis Bitburg-Prüm, hat am Donnerstagabend für Aufsehen gesorgt: Ein Linienbus setzte sich nach einem missglückten Rücksetzmanöver selbstständig in Bewegung und richtete dabei erheblichen Sachschaden an.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bitburg musste der Busfahrer am frühen Abend zunächst verkehrsbedingt zurücksetzen. Dabei prallte er gegen einen Baum, der sich unter dem Fahrzeug verkeilte. Als der Fahrer versuchte, den Baum zu entfernen, löste sich vermutlich die Handbremse.

Bus-Unfall in Preist: Zwei Autos und mehrere Zäune beschädigt

In der Folge rollte der Bus unkontrolliert die Straße hinab. Zwei geparkte Autos, mehrere Grundstücksmauern und Zäune wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Mehr News aus Bitburg-Prüm

Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand. Der Vorfall wurde von der Polizei Bitburg aufgenommen, weitere Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.