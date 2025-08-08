BITBURG. Die Stadt Bitburg hat ihre neuen Auszubildenden 2025 offiziell begrüßt. In einer kleinen Feierstunde hieß die Beigeordnete Katharina Gangolf gemeinsam mit Personalsachbearbeiterin Aljona Rudi, dem Ausbilder und Personalratsvorsitzenden Friedbert Mayer sowie dem Jugend- und Auszubildendenvertreter Daniel Martin die Nachwuchskräfte willkommen.

Die neuen Azubis starten ihre Ausbildung in verschiedenen Bereichen:

Kita Zuckerborn : Mika de Winter (Teilzeit-Erzieher), Lara Reuter (Teilzeit-Erzieherin)

Kita Abenteuerland : Eileen Lazar und Amelie Basten (Teilzeit-Erzieherinnen)

Rathaus Bitburg : Helena Kremer und Kiara Nickels (Verwaltungsfachangestellte)

Stadtwerke Bitburg : Lukas Becker (Umwelttechnologe für Wasserversorgung)

Bauhof Bitburg: Lea-Lina Korbel (Gärtnerin) und Aaron Link (Gärtner)

Zusätzlich starten, jedoch nicht auf dem offiziellen Foto:

Jouda Ben Belgacem (Kita Abenteuerland, Teilzeit-Erzieherin), Alina Gabler (Kita Mötsch, Teilzeit-Erzieherin) und Sarah Mosbacher (Kita Zuckerborn, Teilzeit-Erzieherin).

Beigeordnete Gangolf wünschte wünschte allen einen guten Start ins Berufsleben und eine erfolgreiche Ausbildung bei der Stadt Bitburg.