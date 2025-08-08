Trainieren ohne Fitnessstudio – Bitburg startet kostenlose SPORTBOX ab 15. August

BITBURG. Bewegung an der frischen Luft, ganz ohne eigene Ausrüstung: Ab dem 15. August 2025 können alle Bürgerinnen und Bürger in Bitburg die neue SPORTBOX am Indianer Spielplatz in der Rembrandtstraße kostenlos nutzen. Die wetterfeste Trainingsstation ist mit vielfältigem Sportequipment ausgestattet – darunter Matten, Hanteln, Medizinbälle – und wird bequem per App freigeschaltet.

Die Idee ist einfach: Nach einer kurzen Registrierung können Nutzerinnen und Nutzer Trainingszeiten buchen. Vor Ort wird die Box per App geöffnet, und das Equipment steht für individuelles oder gemeinsames Training bereit. Ein kamerabasiertes Sicherheitssystem schützt die Geräte.

Sport für alle – mitten in der Stadt



Die SPORTBOX richtet sich an alle Altersgruppen – ob allein, mit der Familie oder in der Gruppe. Der Indianer Spielplatz bietet dafür ideale Bedingungen: Neben der Sportbox gibt es hier eine Calisthenics-Anlage (Turnbar), ein Fußballfeld, einen Bouleplatz und einen Basketballplatz. Dank der zentralen Lage sind Schulen wie das St.-Willibrord-Gymnasium, die Otto-Hahn-Realschule plus und mehrere Kitas fußläufig erreichbar.

Gefördert durch Landesprogramm



Finanziert wurde die Anschaffung über das Förderprogramm „Aufbewahrungsboxen für Trainingsequipment“ im Rahmen der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“. Das Programm wird 2026 fortgesetzt, um noch mehr Städte und Gemeinden mit solchen Bewegungsangeboten auszustatten.

Mit der SPORTBOX setzt Bitburg ein starkes Zeichen für mehr Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft im Alltag – und zeigt, wie einfach Fitness für alle zugänglich gemacht werden kann.