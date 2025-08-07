Mehrfach mit der Faust ins Gesicht: Autofahrer am Pacelliufer schlägt zu

0
Foto: pixabay/Symbolbild

TRIER. Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich Pacelliufer/Südallee in Trier zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Autofahrern. Die Beteiligten standen zu diesem Zeitpunkt mit ihren Fahrzeugen an einer roten Ampel.

Der Fahrer eines roten Mini Coopers schlug hierbei einer anderen Person mit der Faust mehrfach ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, dem Fahrzeug oder dem Fahrer des roten Mini Cooper geben können, sich unter der Telefonnummer 0651-983-44150 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

Vorheriger Artikel++ Blitzer Region Trier: Hier gibt es heute Kontrollen – 07.08.25 ++
Nächster ArtikelUnfall auf der B41: Rechts überholt, Kollision verursacht und abgehauen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.