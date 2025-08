Rheinland-Pfalz: Zweifel an Verfassungstreue – AfD-Kandidat von OB-Wahl ausgeschlossen

LUDWIGSHAFEN. Die anstehende Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen sorgt bereits im Vorfeld für große Aufmerksamkeit. Der Wahlausschuss der Stadt hat entschieden: Joachim Paul, Landtagsabgeordneter der AfD, darf nicht zur Wahl antreten. Begründet wird die Entscheidung mit Zweifeln an seiner Verfassungstreue.

Wahlausschuss sieht Zweifel an Verfassungstreue

Die Entscheidung zur Nichtzulassung Pauls fiel laut Mitteilung der Stadt Ludwigshafen mit Stimmenmehrheit. Hintergrund seien Zweifel, ob Paul die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen für das Amt erfülle. Konkret geht es um die sogenannte „Gewährleistung der Verfassungstreue“. Die Stadt verwies auf ein Gutachten aus dem rheinland-pfälzischen Innenministerium, das öffentliche Aussagen des Politikers dokumentiert hatte.

Ein Sprecher der Stadt erklärte: „Es bestehen Zweifel daran, dass der Bewerber jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.“ Damit greift erstmals eine rechtliche Möglichkeit, einen Bewerber aufgrund politischer Positionierungen vom Wahlvorgang auszuschließen.

Joachim Paul spricht von „undemokratischer Wahl“

Der 55-jährige AfD-Politiker, der in der Vergangenheit mehrfach als Redner und Spitzenfunktionär der Partei in Erscheinung trat, kritisierte die Entscheidung scharf. Er bezeichnete die Wahl als „undemokratisch“ und sprach davon, dass den Wählerinnen und Wählern eine echte Auswahl verwehrt werde. „Die Menschen in Ludwigshafen sind heute um ihre Stimme betrogen worden“, so Paul.

Die AfD kündigte juristische Schritte gegen den Beschluss an. Parteivize Sebastian Münzenmaier sprach von einem „Angriff auf die Demokratie“ und sieht einen Verstoß gegen das im Grundgesetz verankerte Gleichbehandlungsgebot.

Die Kandidierenden im Überblick

Der Wahlausschuss ließ insgesamt vier Bewerbungen zu. Für die CDU und die Freien Wähler tritt Klaus Blettner an. Die SPD schickt Jens Peter Gotter ins Rennen. Michaela Schneider-Wettstein wurde von Volt Deutschland nominiert. Martin Wegner kandidiert als Einzelbewerber.

Wahltermin am 21. September – mögliche Stichwahl im Oktober

Die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen findet am 21. September 2025 statt. Sollte keiner der zugelassenen Kandidierenden die absolute Mehrheit erzielen, ist für den 12. Oktober eine Stichwahl vorgesehen. Wahlberechtigt sind rund 122.000 Bürgerinnen und Bürger in der zweitgrößten Stadt von Rheinland-Pfalz.

AfD mit jüngsten Wahlerfolgen in der Pfalz

Die Debatte um Pauls Kandidatur ist vor dem Hintergrund wachsender Zustimmung für die AfD in der Region besonders brisant. Bei der Bundestagswahl landete die Partei in Ludwigshafen bei den Zweitstimmen vor der CDU. Auch in anderen Wahlkreisen der Pfalz schnitt sie überdurchschnittlich stark ab.

Joachim Paul war zuletzt bei den Landratswahlen im Rhein-Pfalz-Kreis angetreten und erreichte dort 19,5 % – zu wenig für die Stichwahl. In der Vergangenheit sorgte Paul für Kontroversen, unter anderem durch den Vorwurf, einen Beitrag für eine rechtsextreme Zeitschrift geschrieben zu haben – was er selbst bestreitet.