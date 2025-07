Politischer Paukenschlag! Rheinland-Pfalz will AfD-Anhänger vom Staatsdienst ausschließen

Mainz. In Rheinland-Pfalz sollen AfD-Mitglieder künftig keinen Platz mehr im öffentlichen Dienst finden. Innenminister Michael Ebling (SPD) kündigte am Mittwoch an, dass Bewerberinnen und Bewerber für den Staatsdienst künftig eine verpflichtende Verfassungstreue-Erklärung abgeben müssen.

Keine Einstellung ohne Verfassungstreue

Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen künftig schriftlich versichern, keiner extremistischen Organisation anzugehören oder in den letzten fünf Jahren angehört zu haben. Grundlage dafür ist eine vom Verfassungsschutz regelmäßig aktualisierte Liste extremistischer Gruppierungen – auf der künftig auch die AfD geführt wird. Mehr News aus Rheinland-Pfalz

Die AfD wird in Rheinland-Pfalz bereits seit längerem vom Verfassungsschutz beobachtet. Innenminister Ebling erklärte, die Partei habe mittlerweile keinen gemäßigten Flügel mehr, die Radikalisierung schreite weiter voran.

Konsequenzen auch für bestehendes Personal

Wer die Verfassungstreue-Erklärung verweigert oder Zweifel daran nicht ausräumen kann, wird nicht eingestellt. Auch für bereits Beschäftigte kann eine Mitgliedschaft in einer solchen Organisation disziplinarrechtliche Konsequenzen haben. Dabei werde jedoch immer der jeweilige Einzelfall geprüft.

Ebling betonte: „Es geht darum, unseren Staat gegen Feinde der Demokratie zu schützen. Wer nicht auf dem Boden unserer Verfassung steht, hat im öffentlichen Dienst nichts zu suchen.“

Hintergrund: AfD unter Beobachtung

Die AfD wird in Rheinland-Pfalz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Laut Verfassungsschutzbericht gibt es keinen moderaten Flügel mehr, die Partei sei vollständig radikalisiert.