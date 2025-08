Luxemburg: Mehrere Suff-Fahrten in der Nacht – starke Schlangenlinien auf der Autobahn

LUXEMBURG. Für die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Trunkenheitsfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Gegen 1.00 Uhr am 2.8.2025 wurde auf der A13 Richtung Pétange eine Fahrerflucht gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Fahrzeug zwischen dem Tunnel Ehlerange und Aessen mit hoher Geschwindigkeit ins Heck eines ebenfalls dort fahrenden Pkws gekracht sein und seine Fahrt in Richtung Pétange fortgesetzt haben. Eine Streife konnte das Tatfahrzeug schließlich in Pétange, Avenue de l’Europe, stoppen und den Fahrer kontrollieren. Festgestellt wurde, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen. Protokoll wurde erstellt.

Gegen 3.00 Uhr, ebenfalls am heutigen 2.8., traf eine Streife auf der Brücke über der Autobahn in der Route d’Arlon in Strassen auf ein stehendes Fahrzeug, inmitten der Fahrbahn bei einer Ampel. Der Fahrer wurde schlafend auf dem Fahrersitz seines Fahrzeugs angetroffen. Festgestellt wurde, dass er dem Alkohol zugesprochen hatte.

Gegen 4 Uhr in der zurückliegenden Nacht sodann bemerkte eine Polizeipatrouille ein Fahrzeug, welches aus Frankreich in Richtung Rodange mit extrem hoher Geschwindigkeit gesteuert wurde. Das Fahrzeug konnte in Rodange in der Rte de Longwy auf Höhe einer Tankstelle gestoppt und kontrolliert werden. Der Fahrer hatte dem Alkohol zugesprochen. Es erfolgte Führerscheinentzug.

Gegen 6.00 Uhr schließlich fiel einer Patrouille auf der A13 bei Differdange ein Fahrzeug auf, welches in starken Schlangenlinien fuhr. Schließlich konnte der Pkw in der Rue du Gaz in Differdange angehalten werden. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der Führerscheinentzug wurde notifiziert. (Quelle: Police Grand-Ducale)