RLP: Drei Männer von Gruppe mit Eisenstangen und Reizstoffpistole attackiert

LUDWIGSHAFEN. Am späten Freitagabend, 1.8.2025, kam es gegen 23.50 Uhr, im Bereich der Mundenheimer Straße 215 in Ludwigshafen zu einer größeren körperlichen Auseinandersetzung unter Verwendung einer Reizstoffpistole. Hierbei wurden drei Männer im Alter von 19, 22 und 35 Jahren durch eine derzeit unbekannte Gruppe von circa fünf bis zehn Männern tätlich angegriffen und leicht verletzt.

Die unbekannten Täter waren mit Eisenstangen und einer Reizstoffpistole bewaffnet. Im Anschluss flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Rottstraße. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-24150 oder per Email an [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)