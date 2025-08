Bierglas gegen Kopf geschlagen: Randalierer mit Messer in Luxemburg verhaftet

ETTELBRÜCK. Am 1.8.2025 wurde gegen 21 Uhr mehrmals eine Person in Ettelbrück gemeldet, welche schreiend und randalierend durch die Gegend lief. Einige Zeit später kam eine Meldung, dass sich eine Schlägerei in einem Lokal in der Grand-rue in Ettelbrück zugetragen hatte, das Opfer bluten würde und der Schläger flüchtig sei.

Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich bei der flüchtigen Person um denselben Mann handelte, welcher zuvor in Ettelbrück geschrien und randaliert hatte. Der Mann wurde einige Zeit später in der Rue Prince Henri in Ettelbrück angetroffen. Er schrie weiterhin wild herum. Zudem verhielt er sich den Beamten gegenüber wenig kooperativ, woraufhin ihm Handschellen angelegt werden mussten und er anschließend nach einer Sicherheitsabtastung zur Dienststelle gebracht wurde. Bei der Sicherheitsabtastung kam ein Klappmesser zum Vorschein. Jedoch auch auf der Dienststelle randalierte er mehrmals in der Sichtzelle, schlug wild um sich und übergab sich mehrmals.

Ersten Ermittungen zufolge soll der Mann einem Gast im Lokal ein Bierglas am Kopf zerschlagen haben, woraufhin es zu einer Schlägerei zwischen Beiden kam. Zeugen seien alsdann mit Stühlen dazwischen gegangen um beide zu trennen. Anschließend ergriff der Mann die Flucht Richtung Bahnhof.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann interniert und wegen Schlägen und Verwundungen sowie illegalem Waffenbesitz protokolliert. Das Messer wurde beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)