Frage der sozialen Teilhabe: Viele in RLP und Saarland können sich keinen Urlaub leisten

WIESBADEN. Zahlreiche Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich nach eigenen Angaben nicht einmal eine Urlaubsreise von nur einer Woche leisten. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes.

Im Saarland lebten demnach vergangenes Jahr 28,8 Prozent in einem Haushalt, der das nach eigenen Angaben nicht kann. In Rheinland-Pfalz waren es 24,8 Prozent. Besonders oft betroffen sind der Erhebung zufolge Menschen, die in Haushalten mit einem alleinerziehenden Erwachsenen leben. Der höchste vom Statistischen Bundesamt gemeldete Wert kommt dabei aus Rheinland-Pfalz und erreicht 55,7 Prozent. In Bayern sind es nur 30 Prozent. Aussagekräftige bundeslandspezifische Zahlen für diese Gruppe gibt es hier allerdings nur für die sechs bevölkerungsreichsten Länder, da bei den kleineren die Stichproben zu klein sind.

Jeder Dritte in Bremen betroffen

Bundesweiter Spitzenreiter bei der Erhebung war Bremen. Dort lebten 34,2 Prozent der Befragten in einem Haushalt, der sich keine Urlaubsreise von wenigstens sieben Tagen leisten kann. In Bayern hingegen, am anderen Ende der Skala, war der Anteil mit 14,2 Prozent nicht einmal halb so hoch.

Über dem Bundesdurchschnitt lagen neben Bremen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz auch Niedersachsen mit 25,7 Prozent, Thüringen mit 24,2 Prozent und Mecklenburg-Vorpommern mit 24 Prozent. Die Spitzenplätze hinter Bayern belegten laut Statistik Berlin mit 14,8 und Sachsen mit 16,4 Prozent.

Eine Frage der sozialen Teilhabe

Die Frage nach dem einwöchigen Urlaub wird europaweit gestellt, in Deutschland im Rahmen des Mikrozensus. Hintergrund ist, dass diese Einschätzung als Kriterium zur Messung der materiellen und sozialen Entbehrung (Deprivation) dient. Auch Urlaub bei Freunden oder Verwandten oder in einer eigenen Ferienunterkunft zählt nach den Kriterien der Umfrage dabei als Urlaub. Im europäischen Vergleich steht Deutschland insgesamt dabei relativ gut da. In Rumänien können sich 59 Prozent nach eigenen Angaben keine Reise leisten, in Griechenland 46 Prozent und in Bulgarien 41 Prozent. (Quelle: dpa)