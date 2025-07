71-jähriger Fahrradfahrer nach Sturz gestorben

ALTRIP/LUDWIGSHAFEN – Nach einem Sturz beim Fahrradfahren ist ein 71-Jähriger im Rhein-Pfalz-Kreis an seinen Verletzungen gestorben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Mann am Mittwochabend vergangener Woche auf einem Fuß- und Radweg auf der Horreninsel in Altrip am Rhein. Dabei sei er aus ungeklärter Ursache gestürzt.

Er zog sich, obwohl er einen Helm trug, Kopfverletzungen und einen Beinbruch zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dort starb er in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die genauen Umstände des Unfalls sowie die Todesursache werden nun ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.