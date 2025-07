Prozessauftakt in Trier: Schwerer Bandendiebstahl in 44 (!) Fällen – 18-Jähriger angeklagt

TRIER. Am 24. Juli 2025 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen schweren Bandendiebstahls in 44 Fällen und bandenmäßigen Computerbetrugs in drei Fällen.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 18-jährigen, nicht vorbestraften Angeklagten aus Ägypten zur Last, zwischen November 2024 und Februar 2025 als Mitglied einer Bande Gegenstände aus Fahrzeugen gestohlen zu haben sowie mit erbeuteten Kreditkarten Zigaretten erworben zu haben.

In insgesamt 44 Fällen soll der Angeklagte mit seinen Mittätern gemeinsam Geld oder Gegenstände aus Fahrzeugen in Keuchingen, Brotdorf, Schwemlingen und Kell am See, die entweder unverschlossen geparkt waren oder deren Scheibe sie eingeschlagen haben, entwendet haben. Die Gegenstände sollen die Angeklagten an Hehler weiterveräußert haben.

Mit entwendeten Giro- bzw. Kreditkarten sollen sie in drei Fällen an Automaten Zigaretten erworben haben. Der Angeklagte befindet sich seit Februar 2025 in Untersuchungshaft. (Quelle: Amtsgericht Trier)