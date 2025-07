Tagelang an Reststätte festgesessen: LKW-Fahrer wird nicht nüchtern

WALDMOHR. Drei Tage am Stück hat ein Lastwagenfahrer ohne Führerschein an einer Rastanlage festgesessen – weil er anscheinend einfach nicht nüchtern werden wollte. Der 40-Jährige hielt gerade seine Ruhezeit an einer Raststätte bei Waldmohr im Landkreis Kusel ab, als Polizisten ihn auf einen Zeugenhinweis hin kontrollierten, wie die Polizei mitteilte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Um zu verhindern, dass sich der Mann betrunken ans Steuer setzt, nahmen die Beamten ihm seine Papiere ab. Nach einem erneuten Test am Dienstag hätte der Mann seinen Führerschein eigentlich zurückbekommen sollen. Stattdessen rückten die Beamten samt Papieren wieder ab: Auch der zweite Test zeigte weiterhin einen Wert von über drei Promille. Laut einem Polizeisprecher wurde bei dem Mann sogar am Mittwoch noch ein Wert von rund 2,4 Promille gemessen. Jetzt wolle sich der Chef des LKW-Fahrers darum kümmern, dass das Fahrzeug weitertransportiert werden kann. (Quelle: dpa)