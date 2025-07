Nachbarschafts-Horror: Polizei findet Leiche nach lautem Streit – Festnahme im Treppenhaus!

Wellesweiler/Homburg – Schockierende Szenen am Mittwochabend (16. Juli 2025) in einem Mehrfamilienhaus in Wellesweiler: Ein 49-jähriger Mann aus Homburg ist nach einer mutmaßlich gewaltsamen Auseinandersetzung tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei hat einen 25-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Lautstarke Streitigkeiten – dann Alarm

Gegen 22:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neunkirchen alarmiert. Anwohner meldeten massives Geschrei und eine heftige Auseinandersetzung aus einer der Wohnungen in dem Haus.

Vor Ort trafen die Beamten im Treppenhaus auf zwei Personen – eine leicht verletzte männliche Person (25) sowie eine Frau, die offenbar Zeugin des Vorfalls war.

Tödliche Entdeckung in der Wohnung

Die Einsatzkräfte betraten daraufhin die betroffene Wohnung – und machten eine grausame Entdeckung: Dort fanden sie einen leblosen Mann (49) mit einer tödlichen Verletzung. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Polizei nimmt 25-Jährigen fest – Messer gefunden

Aufgrund der Spurenlage vor Ort geriet der 25-Jährige sofort in den Fokus der Ermittlungen. Die Polizei nahm ihn unter dringendem Tatverdacht fest. In der Wohnung fanden die Ermittler ein Messer, das als mögliche Tatwaffe gilt.

Mordkommission ermittelt – Motiv noch unklar

Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt, die derzeit mit Hochdruck an der Rekonstruktion der Tat arbeitet. Zur möglichen Beziehung zwischen Opfer und Tatverdächtigem wurde bisher nichts offiziell bekannt gegeben. Auch das Motiv ist bislang unklar.