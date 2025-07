Trier: Blitzer am Katharinenufer umgefahren – Das sind die Folgen

TRIER – Am Freitagabend kam es in Trier zu einem Verkehrsunfall am Katharinenufer, bei dem eine Blitzersäule umgefahren wurde. Es ist bereits das dritte Mal, dass eine der dunkelgrauen Säulen der Stadt bei einem Crash beschädigt wird.

Das Besondere an diesem Vorfall: Zum Zeitpunkt der Kollision war eine Kamera in der Säule verbaut und aktiv. Der letzte Beweisfoto wurde um 19.13 Uhr, elf Minuten vor dem Aufprall um 19.24 Uhr, aufgenommen.

Unfallhergang und hohe Kosten erwartet

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte das Fahrzeug eines 18-jährigen Unfallverursachers mit einem auf der linken Spur fahrenden Auto, dessen Fahrerin ebenfalls 18 Jahre alt ist.

Durch den Anstoß kam das Fahrzeug der 18-Jährigen von der Fahrspur ab und prallte anschließend gegen die Blitzersäule.

Der Stadt Trier entsteht durch den Vorfall ein beträchtlicher Sachschaden. Eine erste vorläufige Schätzung beläuft sich auf eine Schadenssumme von 60.000 bis 80.000 Euro. Sollte ein Totalschaden, inklusive der Messanlage, festgestellt werden, könnten die Kosten auf bis zu 100.000 Euro steigen. Diese Summe muss die Versicherung des Verursachers tragen.

Langwierige Reparatur und weiterhin Kontrollen

Die beschädigte Anlage am Katharinenufer muss vollständig erneuert und neu geeicht werden. Dies wird voraussichtlich ein halbes bis dreiviertel Jahr in Anspruch nehmen.

Trotz des Ausfalls an dieser Stelle wird in Trier weiterhin geblitzt: Eine weitere Ampelblitzersäule sowie mobile Anlagen sind im Einsatz, und zwei weitere Messanlagen kehren in Kürze aus der Eichung zurück.

Im laufenden Jahr wurden durch die Trier Ampelblitzer bereits rund 2,9 Millionen Fahrzeuge gezählt, wobei 0,19 Prozent beanstandet wurden – darunter etwa 5.500 Geschwindigkeitsüberschreitungen und rund 1.000 Rotlichtverstöße.