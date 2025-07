Tödlicher Motorradunfall im Landkreis Merzig-Wadern: Ein Toter, mehrere Verletzte

PERL/OBERLEUKEN – Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag im Landkreis Merzig-Wadern ereignet. Auf der L177 bei Perl kollidierten drei Motorradfahrer mit einem Pkw, wie die Polizeiinspektion Merzig mitteilte.

Der Vorfall forderte ein Todesopfer und mehrere Schwerverletzte.

Details zum Unfallhergang

Nach Angaben der Polizei waren die drei Motorradfahrer aus Sinz in Richtung Oberleuken auf der L177 unterwegs. Ein entgegenkommendes Auto mit belgischem Kennzeichen beabsichtigte am sogenannten „Potsdamer Platz“ nach links in Richtung Autobahn abzubiegen. Dabei übersah der Autofahrer die Gruppe der Motorradfahrer, was zur Kollision führte. Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Merzig-Wadern verstarb noch an der Unfallstelle.

Rettungsmaßnahmen und Sachschaden

Die beiden weiteren Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen, während die Beifahrerin des Autos leicht verletzt wurde. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter ein Rettungshubschrauber, waren zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme vor Ort.

Die L177 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen, die Totalschaden erlitten, wird von der Polizei auf circa 80.000 Euro beziffert.