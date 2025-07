Partys, Sport und Spaß: So feiert die Sparkasse Trier ihr 200-jähriges Jubiläum 

TRIER. Im Jubiläumsjahr feiert die Sparkasse Trier mit der Region Trier gemeinsam – im Sommer stehen einige Termine an. Die Sparkasse lädt mit drei Poolpartys, einer Beachparty, dem 17. Sparkasse Trier Soccer Cup und der Ausstellung zur 200-jährigen Geschichte des Finanzinstituts alle Generationen zum Feiern ein.

Ausstellung: 200 Jahre Sparkasse Trier

Von der Gründung mit ein paar Sparbüchern bis zum Online-Banking per Smartphone – die Ausstellung zeigt, wie sich die Sparkasse Trier im Lauf der Zeit entwickelt hat. „Unsere Geschichte beweist: Eine Bank kann viel mehr sein als nur ein Ort fürs Geld – das zeigen wir auch in unserer Ausstellung“, verrät der Vorstandsvorsitzende Dr. Peter Späth.

Ab sofort können Besucherinnen und Besucher in der Theodor-Heuss-Allee Trier eine Zeitreise unternehmen – zum Beispiel zur Euro-Einführung oder sogar zurück in die Zeit der Gründung 1825 mit den ersten Sparbüchern. Die Ausstellung wird aber nicht nur in der Stadt zu sehen sein: Ab August wandert sie nach und nach in die Beratungs-Center der Sparkasse, etwa nach Hermeskeil oder Konz. Die Ausstellung ist für alle Interessierten während der Öffnungszeiten der Sparkasse frei zugänglich.

Poolpartys in drei Freibädern

Vom 12. bis 14. August 2025 verwandeln sich die Freibäder Kell am See, Schweich sowie das SüdBad an den Weihern in die Party-Location des Sommers. Mit Sommerhits und jeder Menge Spielgeräten, aufblasbaren Meerestieren und Inseln sorgt das Zephyrus-Discoteam für Stimmung, Spaß und Spiel an und im Becken.

Jeweils von 14 bis 18 Uhr können Groß und Klein mitfeiern. In allen Bädern gilt: Kundinnen und Kunden der Sparkasse Trier haben bei Vorlage der Sparkassen-Card freien Eintritt.

Sparkasse Trier Soccer Cup

Gemeinsam mit dem Fußballkreis Trier-Saarburg und den gastgebenden Vereinen veranstaltet die Sparkasse Trier den Sparkasse Trier Soccer Cup – bereits zum 17. Mal! Vom 22. bis 24. August 2025 begeistert das größte Jugendfußballturnier im gesamten Fußballverband jedes Jahr viele Kids, Familien und Vereinsmitglieder. Der Sparkasse Trier Soccer Cup findet dieses Jahr in Zerf und Hentern statt. Teilnehmen können alle Junioren- und Juniorinnen-Jugendmannschaften. Kontakt bei Fragen oder Interesse: Alfred Rommelfanger, Kreisjugendleiter Fußballkreis Trier-Saarburg, E-Mail: [email protected]

Beachparty in der Moselperle Trier

Sand zwischen den Zehen, Blick auf die Mosel, sommerliche Hits und ein kühles Getränk in der Hand: So feiert die Sparkasse Trier am 31. August 2025 ihren 200-jährigen Geburtstag. Wer mitfeiern will, kann ab 13 Uhr an der Moselperle, dem beliebten Trierer Strandabschnitt, vorbeischauen. Gäste erwartet unter anderem Live-Musik auf der Sparkassen-Bühne mit Nova Nova, Marco Dühr und Wolli Prinz. Für Kinder verwandelt das Spielmobil Konz den Beach zum Erlebnis-Spielplatz mit Hüpfburg, Fußball-Darts, Kinderschminken und vielem mehr. Eintritt: kostenfrei

Mehr zum Jubiläum auf der Website: https://www.sparkasse-trier.de/200