Sparkasse Trier & Ortsgemeinde Leiwen starten Bauprojekt mit Signalwirkung!

LEIWEN. In der Leiwener Römerstraße vereinen die Sparkasse Trier und die Ortsgemeinde bezahlbaren Wohnraum und lokale Infrastruktur miteinander.

In der Moselgemeinde entsteht ein neues, nachhaltiges Wohn- und Geschäftshaus. Mit sechs barrierefreien Wohneinheiten und einem hohen Nachhaltigkeitswert schafft die Sparkasse Trier dringend benötigten Wohnraum und stärkt zugleich die lokale Infrastruktur in Leiwen.

Bisher liegen die Tourist-Information und die Sparkasse zwar auch nah aneinander, künftig vereint das neue Gebäude an der Ecke Klostergartenstraße und Römerstraße jedoch zusätzlich weitere Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger. Im Erdgeschoss ziehen die Sparkassen-Filiale, das Bürgermeisterbüro und die Tourist-Information ein. „Dieses gemeinsame Projekt wird nachhaltig die lokale Infrastruktur in Leiwen prägen und dabei einem hohen ökologischen Standard gerecht“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Martin Grünen beim Spatenstich.

Die Sparkasse Trier rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren für das Projekt mit dem KfW-Effizienzstandard 40 QNG. Der Abriss des alten Gebäudes startete bereits Anfang Mai. Das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) stellt nicht nur ökologische Anforderungen an das Projekt, sondern sichert auch die Qualität der Planungs- und Bauprozesse. Mit dem lokalen Generalunternehmer Müller Bau GmbH aus Schweich realisiert die Sparkasse Trier das Wohn- und Geschäftshaus in der Moselgemeinde.

„Dieses Projekt und zahlreiche weitere wie in Freudenburg, Ayl, Welschbillig oder Tawern, sind Beispiele für die vorbildliche und nachhaltige Entwicklung unseres Landkreises“, lobt Landrat Stefan Metzdorf das Vorhaben in der knapp 1700-Einwohner-Gemeinde.

Der offizielle Spatenstich am Montagmorgen markierte den Startpunkt für das Projekt im Ortskern. Bis Frühjahr 2027 sollen in das 4,65-Millionen-Projekt neben der Sparkassen-Filiale, der Tourist-Information und dem Bürgermeisterbüro in Leiwen, auch die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen können.