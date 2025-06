Sparkasse Trier: Filiale in Pluwig wieder geöffnet – moderner, sicherer, zukunftsfit!

PLUWIG. Gute Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde Ruwer: Die modernisierte Sparkassen-Filiale in Pluwig hat nach umfassenden Sanierungs- und Umbauarbeiten wieder geöffnet. Seit März wurde fleißig gearbeitet – jetzt präsentiert sich der Standort in neuem Glanz und mit einem klaren Bekenntnis zur Region.

„Wohlfühlatmosphäre für unsere Kundinnen und Kunden“

„Die Filiale in Pluwig war in die Jahre gekommen. Nach den Umbau- und Sanierungsarbeiten freue ich mich nun wieder Kundinnen und Kunden in der neuen Wohlfühlatmosphäre begrüßen zu dürfen“, erklärt Filialleiterin Jennifer Menge. Die Sparkasse Trier investierte insgesamt 200.000 Euro in den Umbau – ein klares Zeichen für den langfristigen Erhalt des Standorts.

Millionen-Investitionen in Sicherheit

Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Thema Sicherheit. Neben optischen Verbesserungen und einer Erneuerung der Bausubstanz wurden moderne Sicherheitsmaßnahmen installiert.

„Sicherheit – das ist für uns sowie für unsere Kundinnen und Kunden enorm wichtig. Über 3 Millionen Euro haben wir bereits in die Sicherheit unserer Filialen und Geldautomaten investiert. In Pluwig setzen wir damit das Zeichen: Wir bleiben sicher vor Ort“, betont Dr. Peter Späth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Trier.

Sparkasse bekennt sich zum Standort Pluwig

Die Modernisierung der Filiale ist Teil einer langfristigen Strategie der Sparkasse Trier: Kundennähe, Verlässlichkeit und moderne Standards sollen auch in kleineren Gemeinden erhalten bleiben – gerade in Zeiten digitaler Transformation.

Mit dem erfolgreichen Umbau der Geschäftsstelle in Pluwig zeigt die Sparkasse Trier, dass sie auf regionale Präsenz setzt – mit persönlichem Service, sicherer Infrastruktur und Zukunftsorientierung.