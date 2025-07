Azubi-Tag der VG Wittlich-Land: Politik hautnah im Landtag erleben

WITTLICH/MAINZ. Der diesjährige Azubi-Tag der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land hatte den rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz zum Ziel. In Mainz angekommen hatten die Auszubildenden zunächst Gelegenheit, sich bei einem schnellen Frühstück zu stärken; anschließend ging es direkt weiter zum Deutschhaus.

Nach einer kurzen Begrüßung durch einen Mitarbeiter des Landtags berichtete der Landtagsabgeordnete Dennis Junk, MdL, in einem Abgeordnetengespräch über seine politische Arbeit. Im Anschluss daran erhielten die Auszubildenden einige Informationen über die Aufgaben des Landtags sowie die historische und politische Bedeutung des Deutschhauses.

Highlight des Programms war die anschließende Teilnahme an einer Plenarsitzung. So erhielten die Auszubildenden einen ganz besonderen und praxisnahen Einblick in die politische Arbeit und die Entscheidungsprozesse des Landtags.

Nach einem abwechslungsreichen Vormittag konnten alle bei einem gemütlichen Mittagessen das Erlebte noch einmal Revue passieren lassen und sich austauschen. Mit der anschließenden Heimreise ging ein rundum gelungener Ausflug schließlich zu Ende. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land)