Duales Studium: Ausbildungsstart bei der Verbandsgemeinde Zell (Mosel)

ZELL (MOSEL). Nina Weigert aus Bullay und Elias Langenbahn aus Peterswald-Löffelscheid starteten am 1. Juli 2025 ihr duales Studium bei der Verbandsgemeinde Zell (Mosel). Frau Weigert beginnt ihre Ausbildung als Verwaltungswirtin im 2. Einstiegsamt und Herr Langenbahn sein duales Studium für das 3. Einstiegsamt.

Die beiden dualen Studiengänge beinhalten eine praktische Ausbildung bei der Verbandgemeindeverwaltung Zell (Mosel) und das theoretische Studium an der Hochschule für Verwaltung in Mayen. „Zum Einen ist die Ausbildung wichtig zur Förderung junger Talente zum Anderen dient sie der Sicherstellung qualifizierten Nachwuchses in unserer Verwaltung“, so Bürgermeister Hoffmann.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Zell wünscht Nina Weigert und Elias Langenbahn einen erfolgreichen Start und freut sich auf die gute Zusammenarbeit. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel))