Brutale Tat: Frau getötet, mutmaßlicher Täter zündet sich an – Polizei ermittelt

Heidenrod/Wiesbaden/Rheinhessen. Grausamer Doppelschock in Hessen: Erst wird in einer Ferienwohnung im Taunus eine tote Frau gefunden, kurz darauf zündet sich ein Mann in Rheinhessen selbst an – jetzt ist klar: Die Fälle hängen zusammen!

Mann setzt sich selbst in Brand – Frau tot aufgefunden

Am vergangenen Montag (7. Juli) machte ein Eigentümer in Heidenrod-Dickschied eine furchtbare Entdeckung: In einer Ferienwohnung lag die Leiche einer 44-jährigen Frau aus Wiesbaden. Fast zeitgleich setzte sich ein 48-jähriger Mann in Rheinhessen in Brand und erlag später in einer Klinik seinen schweren Verletzungen.

Wie die Staatsanwaltschaft Wiesbaden nun mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann die Frau in der Ferienwohnung getötet hat, bevor er sich das Leben nahm. Hinweise auf weitere Beteiligte gibt es bislang nicht.

Ungeklärtes Verhältnis

Die Frau und der Mann hatten die Ferienwohnung zusammen genutzt. In welchem persönlichen Verhältnis sie zueinander standen, ist derzeit noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter, um die Hintergründe dieser tragischen Tat aufzuklären.

Die Wohnungseigentümer, die die Frau entdeckten, stehen unter Schock. Für die kleine Gemeinde Dickschied ist der Vorfall ein schwerer Schock – der idyllische Ferienort ist für solch ein Verbrechen bislang völlig unvorstellbar gewesen.

Ermittlungen laufen weiter

Ob es einen Streit, eine Beziehungstat oder andere Hintergründe gab, bleibt derzeit offen. Fest steht: Es gibt keine Hinweise auf weitere Täter, betont die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler versuchen nun, das genaue Motiv des Mannes zu rekonstruieren.

Tragisches Ende in Rheinhessen

Nachdem er sich selbst entzündet hatte, kam der 48-Jährige in eine Klinik. Trotz intensiver medizinischer Bemühungen starb er kurze Zeit später an seinen schweren Verbrennungen.