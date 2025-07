Moselfest Zurlauben 2025: Das erwartet euch am Samstag!

Nach dem großartigen Auftakt am Freitag geht es am Samstag in die zweite Runde — mit noch mehr Musik, Stimmung und Mosel-Feeling pur!

Hauptbühne

19:00 Uhr: PopHistory

Die Band sorgt mit den größten Hits der letzten Jahrzehnte für beste Partystimmung. Von Oldies bis zu aktuellen Chart-Hits: Hier bleibt niemand still stehen!

22:00 Uhr: Bändi

Die Party geht weiter mit Bändi: Balkanbeats, Ska, osteuropäische Sounds — ein energiegeladenes Set, das euch garantiert zum Tanzen bringt.

Kleine Bühne

Ab 19:00 Uhr: Timo Steuer – Acoustic Music

Für alle, die es etwas ruhiger mögen: Singer-Songwriter Timo Steuer liefert gefühlvolle, handgemachte Akustik-Musik direkt am Wasser. Perfekt, um entspannt in den Abend zu starten.

Genuss & Kirmesspaß

Zahlreiche Essens- und Getränkestände sorgen auch heute wieder für kulinarische Highlights. Dazu gibt es ein buntes Kirmes-Angebot — ideal für die ganze Familie.

Warum ihr dabei sein solltet

Der Samstag beim Moselfest ist das perfekte Gesamtpaket: Live-Musik für jeden Geschmack, ausgelassene Sommerabende direkt an der Mosel, strahlende Lichter und eine einzigartige Atmosphäre.

Samstag auf einen Blick