++ Region: Wechselhaftes Wetter und Temperaturen bis 31 Grad ++

OFFENBACH. Sonne, aber auch Wolken bringt der Sonntag in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Eine geringe Wahrscheinlichkeit bestehe vor allem im Nordosten für örtliche Schauer oder Gewitter mit Starkregen, heißt es in der Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienst (DWD).

Ansonsten bleibt es trocken. Dazu wird es teilweise sehr warm: Die Temperaturen steigen bis auf 24 in der Eifel und 31 Grad in der Pfalz. In den Hochlagen bleibt es bei 22 Grad.

Am Montag ist es bereits ab dem frühen Morgen stark bewölkt, zeitweise gehen Schauer nieder, örtlich gibt es Gewitter mit Starkregen. Zum Abend lockern die Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 28 Grad.

Auch der Dienstag wird der Vorhersage zufolge wechselhaft, zeitweise ist schauerartiger, teils gewittriger Regen möglich. Am Abend lockern die Wolken von Westen her auf und es ist trocken. Maximal wird es 22 bis 26 Grad warm. (Quelle: dpa)